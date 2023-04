Après la chasse aux oeufs, la chasse au gaspi est ouverte chez les chocolatiers

Ce lundi, de nombreux chocolatiers ont fermé leur boutique. Ils se reposent après l'un des week-ends les plus chargés de l'année. Dans son atelier de Limal, Lionel Focant vend en direct au consommateur. A Pâques, il réalise 25% de son chiffre d'affaires et il a préféré anticiper ce rush :

" On n'a pas un trop grand stock; on essaie surtout de viser juste quand il s'agit de produire des sujets de Pâques, que ce soit des oeufs ou des figurines. Du coup, on produit quasiment jusqu'à la dernière minute ce qui évite le gaspillage".

A quelques kilomètre de là, il reste pas mal de sachets pré-emballés dans cette grande épicerie. Les clients font surtout des achats de dernière minute et la politique en termes d'invendus est toute tracée, comme le précise Vicky Adams:

" On va commencer par vendre les produits à prix réduit, en faisant des promotions de l'ordre de 20 % et si on n'arrive toujours pas à les vendre, nous les mettrons alors en vente sur une plateforme anti gaspi, comme "Too good to go" et c'est elle qui écoulera alors la marchandise à moindre prix."