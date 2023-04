Le PTB, qui avait eu accès à des documents internes à la Chambre, avait rendu publiques ces informations. Même chose pour le Parlement flamand. C’est du PTB que vient la dénonciation de ce système qui permet aux députés flamands pensionnés de s’octroyer des pensions pouvant aller jusqu’à 120% de ce qui est légalement possible et d’atteindre des montants de plus de 9300 € bruts par mois. Dans les autres partis, on est, jusqu’à présent, plutôt discret sur ce sujet.

Pour le PTB, il faut changer ce système qui permet aux parlementaires, via une asbl, de gérer eux-mêmes leurs pensions. "Le gros problème, c’est effectivement que ce sont les députés eux-mêmes qui décident des règles concernant leurs pensions", explique Sofie Merckx, députée fédérale PTB. "Ils se sont basés pour cela sur une exception existant dans la loi et qu’ils se sont appliqués à eux-mêmes. La question se pose bien sûr sur un plan éthique. Est-il normal d’établir cette exception pour soi ?", se demande Sofie Merckx.