Après la bataille de Waterloo, les os des morts utilisés dans l’industrie alimentaire pour filtrer le sirop de sucre

"On a un géologue allemand qui voit des paysans déterrer des ossements. Soi-disant des ossements de chevaux, mais il y en a un qui rigole, qui parle des soldats de la garde impériale, qui sont grands, dont les os se confondent facilement avec ceux des chevaux. Et dans les archives communales, le bourgmestre de Braine-l’Alleud parle clairement d’exhumations de cadavres pour en faire commerce. Il avertit la population de sa commune et des communes avoisinantes et rappeler que l’article 360 du Code pénal punit ces exhumations. Il destine cet avertissement aux cultivateurs et propriétaires terriens." Personne, selon Bernard Wilkin, ne sera arrêté pour ces exhumations illégales.

Le noir animal a rapporté énormément d’argent. Il s’agit de "centaines de milliers de francs de l’époque, plusieurs fois ce qu’un ouvrier peut gagner dans une vie." L’un des procédés pour fabriquer le sucre impliquait de mélanger* le noir animal à la préparation. De l’os humain s’est bien retrouvé il y a 200 ans dans les pâtisseries de nos ancêtres… selon l’historien plus cyniques que cannibales.

*Recette publiée par le magazine L’Illustration dans son numéro du 13 mai 1843.