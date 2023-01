Après l’overdose de baskets, le mocassin séduit les hommes.

Pierre Hardy, créateur de chaussures chez Hermès et pour sa propre marque, note "une hausse perceptible" de la demande pour les deux maisons, "depuis cette saison et dans les achats pour l’été". Après les confinements, "il y a eu une lassitude du cosy à tout prix. On a la permission de sortir et on veut des choses plus élégantes, plus chic".

"Il y a de moins en moins de sneakers sur les podiums" et "on observe clairement un passage des sneakers à la mode à des chaussures plus formelles chez les clients", commente Thom Scherdel, acheteur pour le magasin Browns à Londres.

"On est arrivé à une surenchère de sneakers", relève Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po, citant le couturier Paul Poiret : "Tout excès en termes de mode est signe de la fin".