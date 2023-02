Après l'ouverture du Super Bowl, DJ Snake sera aux Ardentes

Devenu un phénomène mondial en 2013 grâce à Turn Down for What avec Lil Jon, la star Française s’est offert une nouvelle consécration en mixant le lundi 13 février au Super Bowl, juste avant le lancement du match depuis la ligne de touche.

Bonne nouvelle, DJ Snake sera de passage à Liège cet été pour les Ardentes sur le nouveau site de Rocourt.

Tout comme Travis Scott deux jours plus tôt, il prendra possession de la cité Ardente et de son festival hip-hop de référence le dimanche 9 juillet !

Annoncée il y a une heure sur Instagram, la venue de DJ Snake ravi : "C’était une dinguerie la fois passée, ça va être incroyable. Vite le frontstage", "Cette année ils rigolent pas !", "oh la dinguerie".