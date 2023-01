Après sa victoire lors de la 9e saison de The Voice Belgique, la carrière de Jérémie Makiese a décollé de façon fulgurante. Le représentant de la Belgique à l’Eurovision 2022 compte déjà plus 2 millions de vues sur YouTube pour son premier single "Miss You". Après une nomination aux NRJ Music Awards et un son premier certifié disque d’or, Jérémie dévoile aujourd’hui la suite de son projet musical.