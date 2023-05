Après l’élimination du Real en Ligue des Champions, quel avenir pour Ancelotti ?

Avec son air débonnaire, son flegme imperturbable, ses sourcils dansants et ses talents d’orateur, il s’est mis dans la poche les supporters, les journalistes, les dirigeants et, le plus important, les joueurs.

"Les joueurs sont mes amis", avait glissé "Carletto" après les célébrations du sacre en Liga, il y a un an, en mai 2022.

S’il a un temps assuré qu’il finirait sa carrière d’entraîneur au Real Madrid, le technicien italien a depuis admis qu’il s’était un peu avancé.

La faute sans doute au Brésil qui, après l’élimination de sa Seleçao en quarts de finale du Mondial-2022 au Qatar face à la Croatie (1-1 a.p., 4 tab à 2), lui fait une cour assidue.

Mais face à l’insistance des journalistes, Ancelotti, qui fêtera ses 64 ans le 10 juin, le jour de la finale de C1 à Istanbul, a préféré couper court au printemps : "Que ce soit clair, je ne parlerai plus de mon avenir professionnel jusqu’à la fin de la saison. Je suis serein et concentré sur notre saison. Je veux aller au bout de mon contrat, jusqu’en 2024. Et si le Real est content de moi, s’ils veulent bien me garder, je resterai jusqu’en 2034", avait-il fini par plaisanter, avec sa touche d’humour habituelle à la fin des conférences de presse.

"Je ne connais pas le président de la fédération brésilienne. Maintenant, s’il souhaite venir à Madrid pour discuter avec moi, j’adorerais le rencontrer et le saluer. Mais j’aimerais rester au Real Madrid, j’aime ce club", avait ajouté Ancelotti le 1er avril dernier.