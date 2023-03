Après l’échec du parc Legoland à Charleroi, retour sur quelques transformations réussies d’anciens sites industriels wallons

Anciennement nommé Parc d’aventures scientifiques et de société (Pass), le développement du SparkOH ! sur l’ancien site minier de Crachet-Picquery à Frameries est un symbole de la réussite de la métamorphose d’un site industriel.

"Dans les années 1970-1980, après la fermeture successive des charbonnages, de nombreux anciens sites industriels deviennent des chancres dans une région qui peine à se relever. Au début des années 1990, sous l’impulsion conjointe de la Région wallonne et de l’Union européenne, émerge l’idée de transformer l’ancien site minier de Crachet-Picquery, à Frameries, dans le Borinage, en un lieu de diffusion et de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle", peut-on lire sur le site internet du parc.

Aujourd’hui, le SparkOH ! œuvre à susciter des vocations dans la jeunesse sur les thèmes des sciences et technologies, ainsi qu’à diffuser la culture scientifique et technique.