Après l’échec de la Coupe du monde, les Diables Rouges plus que jamais dans le flou

La Coupe du monde s’est terminée ce dimanche avec le sacre de l’Argentine, un peu plus de deux semaines après l’élimination de la Belgique en phase de poules. Après l’échec, l’heure est donc au bilan et il semble que cela fait bien longtemps que les Diables ne se sont pas autant retrouvés dans le flou. De nombreux cadres en fin de carrière, des jeunes à intégrer, un nouveau sélectionneur à trouver, la Belgique est sans doute à un tournant de son histoire footballistique.

Le 1er décembre, les Diables Rouges quittaient par la petite porte le Mondial au Qatar en partageant 0-0 face à la Croatie. Insuffisant pour se qualifier après la victoire face au Canada (1-0) et la défaite face au Maroc (0-2). Dans la foulée, Roberto Martinez annonçait son départ. Le navire belge n’a plus de commandant à son bord et l’avenir de certains joueurs s’écrit en pointillé.

Une semaine plus tard, Eden Hazard sortait du silence avec un post sur ses réseaux sociaux. Il met un terme à sa carrière internationale et sa montée à la 87e minute du match face à la Croatie était donc sa dernière sélection. A ce jour, il est le seul à avoir annoncé la fin de son aventure avec l’équipe nationale. Si Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont laissé la porte ouverte, nombreux sont ceux qui n’ont simplement rien communiqué. Une situation qui pourrait permettre à certains jeunes comme Onana, Theate, Faes, Doku ou d’autres de se faire une place dans le nouveau noyau des Diables.

Le choix des anciens dépendra certainement du nouveau sélectionneur national et il faudra donc attendre quelques semaines encore avant d’y voir plus clair. L’Union Belge de football a lancé le processus de sélection du nouvel entraîneur fédéral le 13 décembre dernier. Avec un profil clair en tête. "Nous recherchons un serial winner ayant une expérience en matière de gestion de joueurs du top mondial. Le nouvel Entraîneur fédéral sait comment se concentrer sur la création d’un groupe soudé et comment intégrer de jeunes joueurs. Il est un expert tactique qui appuie ses choix sur des données, des technologies et des paramètres objectifs et utilise l’expertise sportive et la structure de l’URBSFA. Il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale", peut-on lire sur l’offre d’emploi publiée sur le site de la Fédération.

La fin des candidatures est fixée au 10 janvier et il faudra sans doute attendre quelques semaines encore pour que la taskforce composée de Peter Bossaert (CEO de la Fédération Belge de Football), Sven Jacques (CEO de l’Antwerp), Pierre Locht (CEO du Standard de Liège) et Bart Verhaeghe (Président du Club Bruges) prenne une décision définitive.

Il ne faudra cependant pas trop tarder puisque la prochaine échéance des Diables arrive déjà en mars avec le début des qualifications pour l’Euro 2024. Et pour entamer ces éliminatoires, la Belgique n’aura pas la tâche aisée puisqu’elle se déplacera en Suède. Une rencontre déjà très importante pour des Diables versés dans le groupe F avec la Suède, l’Autriche, l’Estonie et l’Azerbaïdjan.

Il paraît dès lors improbable de voir le nouveau sélectionneur national diriger son premier match à la tête des Diables lors d’un match aussi important et délicat à aborder. Il est donc vraisemblable qu’un match amical soit annoncé, même s’il sera difficile à caser dans un calendrier déjà bien chargé suite à la Coupe du monde disputée en novembre et décembre au Qatar. L’Allemagne se serait toutefois montrée intéressée à l’idée d’affronter la Belgique lors de la prochaine fenêtre internationale.

Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir le flou se dissiper peu à peu et apercevoir l’horizon vers lequel les Diables se dirigent.