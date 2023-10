Après l’attentat suicide à Ankara, riposte turque avec des frappes contre le PKK en Irak

Des avions militaires turcs ont mené une frappe contre des positions suspectées d’être tenues par des militants turcs dans le nord de l’Irak samedi soir, quelques heures après un attentat suicide commis dimanche matin à Ankara, la capitale turque, faisant deux blessés.

Le ministère de la Défense turc a affirmé qu’en tout 20 cibles, dont des caves, des bunkers, des abris et des entrepôts, ont été bombardées dans cette riposte aérienne contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et des pays occidentaux. Il affirme encore qu’un "grand nombre de terroristes" ont été tués. Le PKK a longtemps été basé dans les Monts Qandil au nord de l’Irak. Le ministère de la Défense a invoqué le droit à l’autodéfense. L’attentat suicide a frappé dimanche le cœur de la capitale turque à quelques heures de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire qui doit valider l’entrée de la Suède dans l’Otan. Selon le ministre de l’Intérieur, deux policiers ont été légèrement blessés dans l’attaque perpétrée par "deux terroristes", dont l’un "s’est fait exploser" et l’autre a été "neutralisé".

L’attentat est survenu dans le quartier des ministères, déserté un dimanche matin sous une pluie battante, et n’a pas fait d’autres victimes.