Après l'Atletico de Madrid, Yannick Carrasco pourrait rebondir... au FC Barcelone

Un nom supplémentaire est apparu dans ce dossier, celui de Yannick Carrasco. Le Diable Rouge de l’Atletico pourrait être utilisé comme 'monnaie d’échange', ce qui pourrait l’arranger vu que son temps de jeu est limité au sein de la formation madrilène : 10 titularisations et seulement 863 minutes disputées (sur 1.440 possibles) en championnat. A la baguette de cette opération, on retrouve ni plus ni moins que l'agent de Carrasco, le très influent Pini Zahavi.

Le Belge est sous contrat avec l’Atletico jusqu’en juin 2024. Passé de Monaco vers l’Atletico en juillet 2015, il est parti en Chine entre 2018 et 2020. Carrasco, 29 ans, pourrait donc connaitre une nouvelle aventure en Espagne.