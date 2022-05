Après l’ASMR, voici l’incroyable phénomène de l’ASMHAIR

Les cheveux et Internet, c’est une belle histoire d’amour ! Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de sa coupe, de sa colo, de son brushing. Mais saviez-vous que les cheveux peuvent aussi vous détendre ? L’Internet Show vous en dit plus sur la nouvelle science occulte qu’est l’ASMHAIR…

Sur le Net, il y a deux types d’utilisateurs : ceux qui aiment l’ASMR et les autres. Pour rappel, il s’agit d’une pratique qui consiste à provoquer des réactions sensorielles grâce à des sons produits par des gens, sur Youtube, qui se filment en train de faire tout et n’importe quoi à proximité d’un micro. L’idée étant de donner l’impression au spectateur que les sons sont produits à côté de son oreille.

Apparue sur Internet au début des années 2010, la tendance ultra populaire continue de se réinventer. La dernière trouvaille en date des ASMRrtists est d’utiliser les cheveux. L’ASMHair fonctionne sur le même principe que l’ASMR sauf que ce sont des sons entièrement créés à partir de cheveux : gratouille, brosse, peigne, shampoing, tout y passe !

Et ces vidéos d’ASMR capillaire promettent tout un tas de bienfaits pour notre santé. Certaines études ont mis en avant les bienfaits de la pratique sur la santé mentale ! Réduction du stress, de l’anxiété ou des insomnies, c’est un peu comme faire de la méditation de pleine conscience, ou bien écouter de la musique.

Et puisqu’Internet va toujours plus loin, après le succès de l’ASMHAIR, c’est le dandruff scratching (grattage de pellicules en français) qui a vu le jour. Comme son nom l’indique, la pratique consiste à filmer en gros plans des personnes qui tentent de décoller les peaux mortes de leur cuir chevelu avec un petit outil. Si, pour une raison inconnue, cela détend certains, on déconseille tout de même la méthode à ceux qui veulent vraiment soigner leurs pellicules…

