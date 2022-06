Après l’abolition du droit à l’avortement aux USA, l’étau se resserre autour de la pilule abortive

En effet, quelques heures après la décision de la Cour suprême, l’ASBL Just the Pill – qui délivre ces pilules dans plusieurs Etats – notait près de 100 demandes de rendez-vous supplémentaires. Soit quatre fois le nombre habituel de rendez-vous quotidiens, selon un article du New York Times.

Le terme de pilule abortive recouvre en réalité deux médicaments, autorisés jusqu’à la dixième semaine de grossesse. Un premier qui interrompt le développement de la grossesse. Et un second, à prendre un ou deux jours plus tard, qui provoque des contractions pour évacuer l’œuf.

A noter qu’il s’agit de la méthode utilisée dans plus de la moitié des avortements aux Etats-Unis, toujours selon le Guttmacher Institute.

Vers un "marché gris" ?

Malgré l’interdiction de l’IVG dans certains Etats, la pilule abortive va certainement continuer de circuler. Et pour cause, depuis le coronavirus, elle peut être envoyée par la poste, après une consultation en visioconférence ou par téléphone – à condition que la communication ait lieu dans un Etat qui autorise l’IVG. Ainsi, elle peut être prise dans l’intimité, à la maison.

Cette particularité rend assez complexe toute forme de contrôle de la part d’un Etat anti-avortement. "Un marché gris de la pilule abortive devrait se développer, car les défenseurs et les patients s’arrangent pour que des envois difficiles à détecter soient envoyés par la poste dans les États où l’avortement est interdit", peut-on lire dans le Washington Post.

Certains États pourraient traiter les pilules d’avortement comme de la contrebande

Certains Etats américains sont déterminés à interdire la méthode médicamenteuse. Au Texas, par exemple, l’envoi de pilule abortive par la poste est interdit. Selon le Washington Post, expliquer comment obtenir ces pilules pourrait même devenir illégal dans certaines régions du pays.