Après Jean-Mi et Philippe, voilà Jeannine : la maman des frères Saive devient Championne de Belgique chez les plus de 75 ans

On connaissait Jean-Michel et Philippe Saive, il faudra désormais également compter avec leur maman, Jeannine Lonay : cette dernière est devenue ce week-end Championne de Belgique de tennis de table, en individuel et en double mixte, chez les plus de 75 ans.

Cerise sur le gâteau, Jeannine Lonay a reçu sa médaille des mains de son fils Jean-Michel, le plus grand pongiste belge de tous les temps.

Quant à Philippe, il était lui très ému. "De tous les titres remportés par la famille, celui de CHAMPIONNE de Belgique en plus de 75 ans est celui qui me remplit le plus d’émotions, a-t-il souligné sur les réseaux sociaux. Quel talent, quelle détermination et quelle combativité ! Bravo Maman, je suis tellement fier de toi !"