Après Gims, c'est Black M qui sort des théories conspirationnistes : "Pour moi, Michael Jackson est encore vivant"

Dernièrement, Maître Gims a beaucoup fait parler de lui en tenant des propos complotistes. Il affirmait dans une interview que les pyramides étaient des centrales électriques et que les "noirs étaient des chevaliers qui ont peuplé l’Europe avant d’être décimés par les blancs". Maintenant, c’est au tour de Black M de tenir des discours plutôt hasardeux.

Guillaume Pley a reçu le rappeur dans l’une de ses dernières vidéos, sur sa chaîne YouTube "Legend", où il publie deux fois par semaine des reportages et longues interviews. Ensemble, ils sont revenus sur les moments forts de sa carrière, notamment au sein de Sexion d’Assaut. À un moment, vers la fin de la vidéo, le YouTubeur a voulu faire un petit jeu pour avoir son avis sur les 10 théories du complot les plus répandues.

Aussitôt, Black M lui a dit qu'il croyait celle sur Michael Jackson. "Pour moi, il est encore vivant. Je suis à fond dans cette théorie. Quand je vois une vidéo, j’appelle Léa et je lui dis : 'Hey, tu vois là ? Ça se voit (que c’est lui) !'. Parce que Jackson il a toujours dit qu’il ferait un truc dans le cinéma qui n’est jamais arrivé et qui va révolutionner le monde du cinéma. Et comme il aimait bien se déguiser pour aller dans les supermarchés… Ben ça se trouve, il est parmi nous et on ne le sait pas !" a expliqué le membre de Sexion d’Assaut.

Guillaume Pley a ensuite enchaîné sur une autre théorie du complot plutôt populaire : 16% des Français pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la lune. Black M a avoué qu'il y croyait aussi. "Je pense qu'ils ont été dans l'espace, avec des fusées, mais à mon avis, pour la lune ils ont dû se faire un petit fond vert". Mais l'artiste français le dit, il n'adhère pas à tout : il ne comprend pas, par exemple, comment certains peuvent penser que la Terre est plate.

Si les commentaires sous la vidéo sont positifs, ses théories un peu farfelues n'ont pas manqué de faire du bruit sur le net, notamment sur Twitter.