Après Galileo et Copernicus, voici Iris² ! L'Europe prépare une nouvelle constellation de satellites pour sécuriser nos communications

La Commission européenne va maintenant préparer les appels d’offre. Ils devraient être publiés dans le courant du premier trimestres 2023. Les premiers services doivent être fournis à la fin de l’année 2024, mais ce n’est qu’à l’horizon 2027 que le système sera pleinement opérationnel. Il y a urgence. L’Union européenne veut sécuriser ses communications et ne pas être prises de court par les projets développés par les Etats Unis et la Chine. La course aux orbites et aux fréquences d’émission a déjà commencé.