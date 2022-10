Après en avoir pris trois à Leipzig, Thibaut Courtois veut un Real Madrid "plus agressif, plus concentré"

Thibaut Courtois a vécu une soirée compliquée du côté de Leipzig cette semaine en Champions League (3-2).

Le portier du Real Madrid a été contraint de se retourner à trois reprises, une première cette saison (il n'avait jamais encaissé plus d'un but au cours d'un même match), et a tenu à remettre les pendules à l'heure avant la rencontre face à Gérone, dimanche, dans le cadre de la douzième journée de Liga.

"Thibaut a fait son autocritique, mais ce n'était pas une autocritique 'féroce', a dévoilé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi. Il a dit que nous devions être plus agressifs, plus concentrés. L'autocritique, je suis pour ! On ne doit plus trop penser à ce qu'il s'est passé à Leipzig, on a déjà analysé cela pour essayer de corriger ce qui n'a pas été".