Après Dudley et Eunice, voici Franklin, la nouvelle tempête

Et ce n’est pas tout ! La perturbation va arroser copieusement le pays, on attend plus de 25 mm de la province d’Anvers à celle de Luxembourg, des provinces placées en code jaune pour la pluie. Sur le relief, au-delà de 400, 500 m d’altitude, les précipitations seront hivernales, on aura donc un peu de neige et des conditions glissantes. Et enfin dans le Nord, à la côte et le long de l’Escaut, on s’attend à de fortes marées.

Vous l’aurez compris, avec ce temps particulièrement chahuté, la prudence reste plus que jamais d’actualité.