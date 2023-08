Après Dortmund et Séville, l’expérimenté Thomas Delaney signe à Anderlecht

Et de dix pour le Sporting d’Anderlecht ! Le club bruxellois a officialisé son dixième transfert de l’été ce mardi. Après Mats Rits, arrivé en provenance du Club Bruges, c’est l’expérimenté Thomas Delaney (32 ans en septembre) qui débarque au Lotto Park pour renforcer le milieu de terrain anderlechtois. Le joueur danois du FC Séville, sera loué pour une saison

International danois à 72 reprises, Delaney est notamment passé par le Werder Brême, avant de rejoindre le Borussia Dortmund pour la modique somme de 20 millions d’euros, puis le FC Séville en 2021.

L’année dernière, il a été poussé vers la sortie par les Andalous qui l’ont prêté à Hoffenheim à la mi-saison (6 petits matches de Bundesliga). Thomas Delaney va désormais tenter de se relancer en Pro League et plus précisément à Anderlecht.

Il s'est exprimé sur le site officiel du Sporting :"Je suis honoré de pouvoir représenter ce club. Je le connais depuis longtemps et j'ai connu Ariel Jacobs et Brian Riemer comme entraîneurs au FC Copenhagen. Je veux transmettre mon expérience et mon énergie au groupe et contribuer à cette mentalité de vainqueur."

Jesper Fredberg, le CEO Sports du RSCA, s'est également montré très enthousiaste suite à l'annonce de l'arrivée de Thomas Delaney : "Nous sommes très heureux d'ajouter Thomas à notre noyau. Il possède des qualités de leader, de l'expérience à un très haut niveau international et il peut nous aider à trouver la bonne formule au milieu de terrain."