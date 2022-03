Après deux ans de fonctionnement, le Drive-In covid de Vottem ferme définitivement

Depuis le 10 mars 2020, plus de 140.000 tests PCR ont été réalisés dans le drive-in situé sur le parking de Vottem. Le laboratoire de la Citadelle, qui s’occupait aussi des tests provenant du centre des Guillemins et d’autres hôpitaux, a analysé un total de 510.000 échantillons depuis le début de la pandémie. On se souvient d’ailleurs de ces files interminables mais dès lundi 14 mars, le centre fermera définitivement ses portes.

La fin de deux années intensives pour les infirmières

Ce sont les derniers tests PCR que réalisent Claudine et son équipe sur le Drive-In de Vottem. Elle était une des premières infirmières en mars 2020, Claudine se souvient… : "On a eu du monde avec des files de voitures assez longues et même des gens qui venaient à pied. On avait nos deux chaufferettes mais parfois il faisait froid… C’est un peu une page qui se tourne, on aimait bien travailler avec notre petite équipe, ça va faire bizarre…", confie-t-elle.