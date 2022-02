Après deux ans de fermeture, les touristes de nouveau bienvenus en Australie

Depuis quelques heures, les frontières de l’Australie sont de nouveau ouvertes aux touristes, pour la première fois depuis le 20 mars 2020. Après avoir passé près de deux ans coupés du monde et surtout, de leurs clients, les professionnels du tourisme se félicitent de pouvoir les accueillir à nouveau… Sans s’attendre non plus à un rebond immédiat de leur activité. Grégory Plesse, notre correspondant en Australie, s’est rendu sur le lieu le plus touristique du pays, Circular Quay, cette promenade en front de mer au bout de laquelle se dresse le célèbre opéra de Sydney.

Le bruit des vagues et le cri des mouettes : depuis bientôt deux ans c’est à peu près la seule chose qu’on entend depuis l’esplanade de l’Opéra. Au grand dam de David, qui, à deux pas de là, gère une boutique vendant des pierres précieuses australiennes. Le retour des touristes, c’est pour lui – comme pour tous les commerçants du quartier -, la fin d’une longue traversée du désert…

"J’ai l’impression d’être un agriculteur de l’outback (arrière-pays australien, connu pour être très aride, ndlr) après dix ans de sécheresse, qui voit enfin un nuage arriver et la pluie tomber… Quand le premier vol de touristes va arriver, je vais sortir nu et me mettre à genoux, comme le font les paysans !"