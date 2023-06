Après deux ans d’absence suite à des soucis mentaux, Simon Biles fait son grand retour à un an des JO

Après deux ans d’inactivité, Simone Biles va retrouver la compétition au mois d’août. La gymnaste américaine avait fait une pause après les Jeux de Tokyo qui s’était mal passé. En cause, des soucis de santé mentale.

Au mois d’août, les US Classics seront la première compétition de Simone Biles après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. La quadruple médaillée d’or olympique et star de la gymnastique fait donc son grand retour à la compétition après deux ans d’absence.

On se souvient tous des Jeux de Rio en 2016 où elle avait éclaboussé de toute sa classe en raflant pas moins de quatre médailles d’or et une de bronze, mais on se remémore surtout ses Jeux de 2021 où elle avait souffert de problèmes mentaux et avait renoncé à la quasi-totalité des épreuves.

Biles avait souffert de "twisties", une situation dans laquelle un gymnaste perd soudainement sa coordination lors d’un saut difficile.

Simone Biles a pris le temps de se recentrer et c’est avec joie que l’on va pouvoir revoir la grande championne aux 19 titres mondiaux. À un an des JO de Paris, il reste à voir quel sera le niveau de l’Américaine.