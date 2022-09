Après deux ans d’absence, les Fêtes de Wallonie font leur grand retour et se veulent inclusives

Et parmi les événements figure le combat des échasseurs, reconnu par l’UNESCO l’année dernière. Cette année, le combat s’ouvre aux femmes. La première joute féminine de l’histoire sera sur la place du Théâtre.

Car pour cette 99e édition, les Fêtes de Wallonie se veulent plus inclusives et accessibles à toutes et à tous. "On a déjà commencé les Fêtes de Wallonie dans les maisons de repos il y a quelques semaines. Les résidents ne savent plus venir aux Fêtes, donc ce sont les Fêtes qui viennent à eux. On a un programme pour les écoliers, pour les enfants, pour nos aînés, puisqu’on dansera aussi la valse et le musette le samedi, on a des fanfares, etc. Il y en a donc pour tous et pour tous les goûts", conclut Éric Adam.