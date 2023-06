Après deux ans d'absence, le Tramway Touristique de l'Aisne repart sur les rails dès juillet

A l’arrêt depuis deux ans, le Tramway Touristique de l'Aisne sera de retour, début juillet. Le TTA, c’est un musée à ciel ouvert sur une partie de voie ferrée de l’ancienne ligne vicinale Comblain-La-Tour-Melreux. Il a été lancé dans les années 60 par des bénévoles passionnés. Mais le covid et le fait que le nombre de bénévoles diminuait fortement, a conduit à l’arrêt de l’exploitation de la ligne, il y a deux ans. Aujourd’hui, ce sont les deux communes, Erezée et Manhay qui se donnent les moyens de reprendre, les choses en mains, toujours avec l’apport de bénévoles passionnés. Erezée et Manhay interviennent financièrement en proportion de la longueur de la voie sur leur territoire. Pour que le tramway puisse à nouveau circuler, il a fallu nettoyer les abords des voies et il faut avoir toutes les garanties de sécurité. Les voies ont été contrôlées et le matériel roulant fera prochainement l’objet d’un contrôle minutieux pour donner le feu vert au redémarrage qui prévu quelques jours après une Assemblée Générale qui aura lieu le 6 juillet.