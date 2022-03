Après deux années de travaux, le Théâtre de Namur fait peau neuve

Vous l’avez peut-être remarqué en vous promenant dans les rues de Namur. Les échafaudages sur le Théâtre ont disparu. Le Théâtre de Namur dispose, après deux années de travaux, de sa nouvelle toiture et d’une façade rénovée. Ces travaux ont permis à ce bâtiment, classé au patrimoine de la capitale wallonne, de renforcer son isolation et son étanchéité.

Le théâtre avait déjà été rénové entre 1994 et 1998. Néanmoins, dans les années 2000, il a rapidement fait apparaître des signes de fatigue chroniques notamment au niveau de l’isolation ou des menuiseries extérieures. Mais le plus gros problème était les infiltrations d’eau qui menaçaient les toiles de la grande salle. En cause, le mauvais des états des gouttières qui ne permettaient plus d’évacuer les eaux pluviales lors de fortes précipitations.

C’est ainsi qu’après plusieurs projets non aboutis, des travaux ont commencé en 2019. La toiture a ainsi été refaite dans son ensemble, tout comme le dispositif d’évacuation des eaux pluviales et les maçonneries de la façade avant. Les trois autres façades ont été mises en peinture et restaurées.

Le chantier a été difficile suite aux restrictions liées à la crise sanitaire et aux fortes précipitations de l’été dernier. Le projet, qui a bénéficié de subsides wallons à hauteur de 50%, a coûté à la Ville plus de 1,5 million d’euros.