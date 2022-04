Après deux années d'absence, les Francofolies de Spa sont de retour en juillet

C'est un des festivals incontournables de la Fédération Wallonie-Bruxelles: les Francofolies de Spa sont de retour cette année, du 20 au 23 juillet, après deux ans d'absence forcée.

Au programme, les incontournables comme Calogero, Vianney, Clara Luciani ou encore Grand Corps Malade, mais aussi un hommage à Pierre Rapsat, 20 ans après sa disparition. Une attention toute particulière aux artistes belges aussi, dont Mustii, Roscoe, Marka, Typh Barrow, Saule ou Henri PFR.

C'est un retour dont on a vraiment besoin

Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, le festival est donc de retour: "C'est un retour qu'on espérait voir se faire déjà l'année dernière" confie Charles Gardier, co-directeur des Francofolies. "Ça a été compliqué, on ne va pas se voiler la face, ça a été compliqué pour nous, ça a été compliqué pour les artistes, ça a été compliqué pour le public, pour les équipes. Et c'est vrai que voilà, on se retourne avec positivisme, on est heureux de sentir qu'on se rapproche d'une édition à plein régime avec un retour dont on a vraiment besoin. Je pense qu'il va y avoir un supplément d'âme cette année".

Les Belges à l'honneur

Une édition qui se veut particulièrement belge: "Je pense que ces Francofolies vont avoir une saveur particulière. On s'est rendu compte, pendant ces très nombreux mois, qu'il y avait vraiment une attente, qu'il y avait un manque, et ça va avoir une saveur particulière parce que cette édition va être particulièrement belge. Cette année, on a voulu vraiment mettre à l'honneur les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les artistes qu'on avait voulu programmer il y a deux ans et qu'on n'a pas pu programmer, on ne voulait pas passer au travers, et puis tous ceux qui ont éclos, et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup. C'est donc une affiche essentiellement belge."

Dans le cadre de la journée de la Francophonie, le 23 juillet, la programmation fera la part belle aux artistes issus de l'espace francophone et à la chanson française. On retrouvera donc entre autres les Français Clara Luciani, Grand Corps Malade, mais aussi le Suisse Quentin Mosimann ou encore la Québécoise Coeur de Pirate.

Retrouvez le programme complet sur le site des Francofolies.