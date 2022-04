Après des mois de coma, Amy Pieters est "consciente" et "peut communiquer légèrement "

La formation SD Worx a communiqué des nouvelles encourageantes sur l’état de santé d’Amy Pieters qui était dans le coma depuis sa lourde chute en Espagne en décembre dernier. La championne des Pays-Bas est à nouveau "consciente".



"Elle peut communiquer légèrement de manière non verbale. Amy reconnaît des gens, comprends ce qu’on lui dit et est capable de réaliser de plus en plus de tâches. Les médecins ne peuvent pas encore dire quels sont les symptômes résiduels et les capacités d’Amy Pieters suite à sa lésion cérébrale".



Amy Pieters, 30 ans, avait dû être opérée à Alicante avant d’être rapatriée en début d’année aux Pays-Bas. Depuis la mi-février, "Amy Pieters suit un programme intensif spécialisé en neuroréhabilitation", précise encore son équipe.