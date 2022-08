Après des débuts ratés, Haaland remet les pendules à l’heure

Erling Haaland a bien débuté sa saison en Premier League avec deux buts inscrits face à West Ham. De quoi faire oublier son moins bon match face à Liverpool lors de la Community Shield.

Avec deux réalisations pour son premier match dans le championnat anglais, Erling Haaland a marqué les esprits. D’après Opta, Il est devenu le deuxième joueur de Manchester City à marquer un doublé lors de ses débuts en Premier League, après Sergio Agüero en août 2011 (face à Swansea). Il devient aussi le deuxième débutant de l’histoire de la Premier League à obtenir un penalty puis à le convertir avec succès, après Alexandre Pato pour Chelsea en avril 2016 (contre Aston Villa).

Ce match plein de l’attaquant fera du bien à Pep Guardiola et son équipe après la désillusion lors de la Community Shield et la défaite face à Liverpool. Face au Reds, Haaland avait touché 16 fois le ballon pour 9 passes avec 78% de réussite, 3 tirs dont 2 cadrés sans marquer.

Face à West Ham, son rendement a été bien meilleur. Le Norvégien a touché 32 ballons et a réussi à se distinguer en tirant cinq fois au but (pour deux tirs cadrés et deux buts). Il a également adressé 23 passes à 91,3% de réussite.

“Il y a une semaine, quand Erling a raté l’occasion et les gens parlait d’un échec et qu’il ne s’adapterait pas à la Premier League. Tout le monde se moquait de lui. Maintenant, on dit qu’il sera le nouveau Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo. C’est un coureur et un finisseur incroyable. Il s’adapte parfaitement à la façon dont nous voulons jouer", a expliqué Pep Guardiola.

Avec un tel finisseur, combiné avec une entente à merveille avec Kevin De Bruyne qui lui a distillé un assist, Manchester City va faire encore plus dégâts cette saison sur les pelouses anglaise. Une entente évoquée par le joueur au micro de la BBC : “Il y a eu de bonnes balles et cela viendra encore plus lorsque nous pratiquerons cela à l’entraînement”.