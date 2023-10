Après des années de teasing, Krisy dévoile (enfin) "Euphoria"

Il s’agit d’un des albums les plus attendus du rap belge depuis plusieurs années ! "Euphoria" de Krisy est dehors, et il place définitivement le schaerbeekois en tant que rappeur sur la map du rap game francophone.

"Garde les pieds sur Terre", conseille Krisy dans le premier morceau du projet. De quoi directement souligner le paradoxe entre l’état d’esprit de l‘artiste et le titre de son album. Car Krisy n’est pas du genre à se laisser emporter par l’euphorie.

Il suffit de regarder en arrière, et depuis combien de temps l’artiste tease ce projet, pour comprendre qu’il n’est pas du genre à faire les choses dans la précipitation. En effet, il faut remonter jusqu’en 2017 pour retrouver les premières traces de teasing de l’album "Euphoria" de la part de Krisy. A l’époque, l‘artiste évoque déjà le titre du projet et la BD qui l’accompagne. C’est dire si l’idée a eu le temps de mûrir dans sa tête !

Carrière multi-casquettes

Prendre le temps de faire bien les choses, cela semble être un crédo pour Krisy. Avant de vraiment devenir le rappeur que l’on connaît actuellement, il a pu d’abord bien observer en quoi consiste le fait d’être un artiste à succès. Et difficile de faire meilleur modèle que Damso ! Sous le blase de De La Fuentes, Krisy a bossé en tant qu’ingé son et beatmaker pour Dems (il a notamment collaboré sur "Batterie faible" et "Ipséité"). Il a aussi travaillé en tant qu’ingé son avec des artistes comme Lous and the Yakuza, Shay ou encore Disiz.

Fort de cette expérience, Krisy enchaîne les singles et finit par se faire remarquer par un certain Colors Studio. Sorti en 2017, sa première session Colors (" Julio & sa gogo danseuse ") culmine aujourd’hui à plus de 7 millions de vues ! Le flow assez doux du rappeur (qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de MC Solaar) et ses paroles mêlant une touche d’humour avec un brin de sensualité fait mouche. Il enchaîne ensuite avec de nombreux singles et un premier EP " Paradis d’amour " en 2021. Et l’attente autour d'"Euphoria" continue de grandir…

Promesse tenue

Parler de love sur des prods autant bouncy que planantes, c’est devenu la marque de fabrique de Krisy au fil de ses sorties. C’est d’ailleurs cette recette à la sauce 2023 que l’on retrouve dans "Euphoria". Avec tout de même certains morceaux qui dénotent par rapport à ce à quoi Krisy nous a habitué. On retrouve ainsi une bonne trap type égo trip dans "Euphorie", un aller direct vers la West Coast dans "Tu sais" en feat avec Alpha Wann, et un morceau aux accents de bossa nova dans "Lucy et les chanteurs pour dames" dans un duo inattendu avec… Marc Lavoine.

Si on ne peut qu’apprécier la longueur du projet (22 titres !), on peut tout de même souligner un mini regret de voir que plusieurs morceaux de l’album étaient déjà sortis dans le passé. C’est le cas de "Bounce", "Sensuellement votre" "Sisyphe" ou encore "Hors de ma vue".

Mais ce petit bémol n’enlève rien à la qualité de l’album dans lequel Krisy prône la sincérité dans sa démarche artistique. Il raconte sa vie de mec issu du monde de la musique, ses doutes, les cas de conscience entre ses valeurs et celles du game. L’album est en plus sublimé par une bande dessinée illustrée par Hobooth, dont chaque page correspond à une track de l’album.

Bref, on a attendu "Euphoria" pendant longtemps, mais le jeu en valait la chandelle.