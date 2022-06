Après des années de petits boulots précaires, Loïc touche du bois pour trouver un emploi

Le but est de leur donner un tremplin vers l’emploi traditionnel

Une certitude, Loïc a retrouvé le sourire et des compétences durant ses deux années. Depuis 1997, Recyclart embauche une quinzaine de personnes par an dans le cadre d’un projet d’insertion professionnel dans ses ateliers et dans son restaurant. Ils et elles sont encadré(e) s non seulement par des chefs d’atelier, mais ils bénéficient également d’un accompagnement social et administratif pour toutes leurs démarches (papiers, logement, recherche d’informations spécifiques, etc.).

Coordinatrice à la " Fabrik ", Marion Descamps nous précise les différents profils des personnes qui tentent de se réinsérer pour trouver une certaine sécurité et une stabilité dans leur vie : " Ce sont principalement des demandeurs d’emploi de longue durée, des jeunes sans formation ni emploi. Mais ça peut être aussi des personnes qui sortent de prison, ou des réfugiés. Ou bien des gens qui se cherchent et qui veulent se réorienter. Dès le début, on doit réfléchir à la suite parce que le but est de leur donner un tremplin vers l’emploi traditionnel. Après leurs deux années de développement professionnel, nous les accompagnons encore trois mois après leur sortie. "