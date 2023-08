Après demain aux Rencontres Inattendues

On retrouve en ouverture, Agnès Gayraud (La Féline) avec son récent album "Tarbes", Valérie Cordy, Marius Gilbert et Barbara Glowczewski dans une nouvelle version du spectacle "Etat du Monde" et dans la Cathédrale de Tournai, le groupe belge Grand Picture Palace dont l’univers musical oscille subtilement entre le classique et le jazz. Le lendemain, la philosophe, Barbara Stiegler présente un spectacle sur la démocratie. Les moments littérature et philosophie accueilleront une masterclass avec l’auteur Tristan Garcia, une mise en scène du livre de Blandine Rinkel "Vers la violence" ou encore le grand moment avec Chantal Mouffe et Nicolas Bourriaud autour de "La révolution démocratique verte".

On retrouvera également une trentaine adolescents palestiniens qui constituent la fanfare "Al Fanfardjâti", un projet de longue haleine porté par des musiciens belges et palestiniens dont le tournaisien Eloi Baudimont et Ramzi Aburedwan.