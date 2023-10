C’est une grande première qui a eu lieu ce matin. La première rame de tram a pu enfin sortir du dépôt de maintenance situé à Bressoux dans le quartier de Droixhe.

Un tram qui a délaissé les habituelles couleurs jaunes du TEC pour une robe grise et noire floquée d’un discret logo. Un look sobre et élégant qui donne sans aucun doute un air de plus grande modernité par rapport aux bus qui circulent habituellement dans nos villes wallonnes.