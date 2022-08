Après De Ketelaere, Saelemaekers et Origi, un 4e Belge en route vers l'AC Milan ?

Décidément, l'AC Milan aime la Belgique ces derniers temps. Après Charles De Ketelaere et Divock Origi, arrivés cet été, ainsi qu'Alexis Saelemaekers, au club depuis 2020, les Rossoneri logneraient un 4e Belge.

Selon HLN, les Milanais, peut-être conscients qu'il leur manque un zeste de fougue offensive, auraient coché le nom d'Aster Vranckx sur leur short-list.

Auteur d'une saison en dents de scie avec Wolfsburg l'année dernière (24 matches, 2 buts), l'ancien Malinois garderait la cote et serait donc ciblé par l'AC Milan. Et si la valeur marchande du Belge culmine à 10 millions d'euros, selon HLN, on partirait davantage sur un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros.

L'Atalanta et Bologne seraient également sur le dossier Vranckx. Affaire à suivre donc.