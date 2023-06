Après Burnley, Bart Verbruggen serait suivi par Brighton, désormais en pôle pour le recruter

Pisté par le Burnley de Vincent Kompany, Bart Verbruggen suscite également l'intérêt de Brighton qui avancerait bien dans ce dossier.

Alors qu'Anderlecht est à la recherche d'argent frais, il est de plus en plus acté que Bart Verbruggen ne sera plus dans la maison mauve l'an prochain. Suivi de près par Vincent Kompany qui aimerait le faire venir à Burnley cet été, le gardien néerlandais peut compter sur l'interêt d'un autre club de Premier League : Brighton.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Seagulls seraient même en train d'approcher les dernières étapes de la négociation et auraient désormais une longueur d'avance sur le dossier bien que le joueur soit la priorité de Burnley. Anderlecht pourrait bien profiter de la situation pour récupérer les 20M€ que le club espère obtenir en vendant son gardien.