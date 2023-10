Après avoir secoué le box-office mondial, Barbie s’invite au musée

Car le récent succès du long-métrage de Greta Gerwig – et de la bande-son qui lui est associée – montre à quel point Barbie n’a pas pris une ride. Et ce, malgré les controverses qu’elle a pu susciter au fil des années. L’Arabie saoudite a notamment interdit la vente de la poupée en 1995 parce qu’elle ne respectait pas les prescriptions religieuses islamiques en matière d’habillement. Barbie a également été souvent pointée du doigt pour ses mensurations standardisées et assez irréalistes. Des chercheurs finlandais avaient même conclu en 1994 que si la figurine était une vraie femme, elle ne pourrait pas avoir ses règles à cause de sa silhouette menue. Ces affirmations ont poussé Mattel à changer les proportions de sa starlette, et même à lancer une nouvelle gamme de Barbie, plus inclusives, dès 2016.

Malgré les polémiques, Tim Marlow, directeur et CEO du Design Museum de Londres, affirme que peu de jouets sont devenus aussi incontournables que Barbie. "Barbie est l’une des marques les plus reconnaissables de la planète et, comme nous l’avons vu récemment, son histoire évolue avec chaque nouvelle génération. Je suis ravi de pouvoir annoncer que nous prévoyons de marquer le 65e anniversaire de Barbie avec une grande exposition […]. Nous avons hâte d’exposer l’année prochaine toute une série d’objets qui attirent l’œil, certains familiers mais beaucoup jamais vus auparavant, pour montrer l’évolution du design à travers les décennies du monde de Barbie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il y a fort à parier que le grand public se déplace en masse pour assister à cette rétrospective d’envergure et, pourquoi pas, repartir avec l’un des nombreux objets dérivés que le Design Museum mettra certainement en vente dans sa boutique. En effet, les ventes de Barbie ont augmenté dans de nombreux pays, dont la France et les États-Unis, à la suite de la sortie du film de Greta Gerwig dans les salles obscures. Une preuve, s’il en fallait encore une, que la "Barbiemania" n’est pas prête de s’arrêter.