Après avoir roulé à l'aveugle à Diriyah, Stoffel Vandoorne veut "se rapprocher des meilleurs" en Inde : "On essaie de comprendre comment Porsche survole les courses"

Champion du Monde en titre, Stoffel Vandoorne vit un début de saison assez compliqué avec sa nouvelle équipe, DS Penske. Après les trois premiers E-Prix de cette neuvième saison du Championnat du Monde de Formule E, le pilote belge n'a marqué qu'un point et accuse déjà 67 longueurs de retard sur l'Allemand Pascal Wehrlein, impressionnant au volant de sa Porsche officielle (deux victoires, une deuxième place).

À Diriyah, il y a quinze jours, une panne l'a privé d'un Top 10 (voire mieux) et l'a relégué dans les profondeurs du classement...

"C'était à nouveau un week-end assez compliqué pour l'équipe, mais on a compris pas mal de choses, analyse Stoffel Vandoorne. Comme au Mexique, nous étions très compétitifs lors des essais libres, mais il nous a manqué un peu de performance en qualifications. Lors du deuxième E-Prix de Diriyah, j'ai réussi à me qualifier pour les duels pour la première fois de l'année, c'était un pas en avant. Mais lors de la course, j'ai perdu le dash (toutes les informations présentes sur le volant, ndlr), je n'avais plus aucune info, et c'était très compliqué. J'ai continué à rouler, mais je savais que j'allais me faire déclasser ! On a un scénario prévu pour quand on perd la radio, mais pas pour vraiment pour quand le volant et le dash ne marchent plus. Ce n'est pas censé arriver. Rien ne peut te préparer à ça, tu ne sais plus communiquer, tu ne sais pas ce qu'il te reste comme énergie dans la batterie... Sur le volant, il n'y a plus rien qui marchait, mais c'était important de continuer à rouler et à accumuler de l'expérience. C'est malheureux, mais ça peut arriver à tout le monde. On a perdu l'opportunité de marquer quelques points, mais c'était utile de terminer pour prendre un maximum de données. "

Samedi, sur le tout nouveau circuit d'Hyderabad, en Inde, Stoffel Vandoorne sait qu'un nouveau défi l'attend lui et son équipe, DS Penske.

"Le circuit est nouveau pour tout le monde, et notre équipe est toujours très bien préparée à cela, reprend le Champion du Monde. On a réalisé pas mal de changements au niveau des réglages, de notre run plan en essais libres et en qualifs pour essayer de se rapprocher, mais on ne sait pas si cela va fonctionner. Sur le simulateur, le circuit est chouette, assez rapide, différent des autres. Reste à voir comment ce sera dans la réalité ! La gestion de l'énergie aura un rôle important, et cela rendra la course un peu plus mouvementée, avec plus de stratégie et de dépassements. Autre chose que quand on peut y aller quasiment à fond et où il y a peu d'action. L'objectif N.1, c'est toujours de mieux comprendre le fonctionnement de la voiture et d'en extraire le potentiel. Mais ce serait bien d'aussi marquer des points avec les deux voitures ! Je veux quitter l'Inde avec le sentiment d'avoir fait un pas en avant et une base qui part dans la bonne direction."

Deux pilotes motorisés par Porsche, Pascal Wehrlein (Porsche) et Jake Dennis (Avalanche Andretti), sont montés sur les deux premières marches du podium lors des trois premiers E-Prix de la saison. Personne ne s'attendait à une telle domination du powertrain allemand...

"On doit se rapprocher de ceux qui gagnent !, martèle Stoffel Vandoorne. Porsche a survolé le championnat jusqu'ici : en course, ils arrivent à faire la différence. Ce sont les seuls qui arrivent vraiment à réussir des dépassements, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. On essaie de comprendre comment ils arrivent à faire ça, et à remonter autant quand ils parlent d'un peu plus loin. Jake Dennis et Pascal Wehrlein partent plus ou moins au même endroit que nous sur la grille, mais eux réussissent à remonter dans le classement et à dépasser, alors que nous, et tous les autres, non !"