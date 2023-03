Tout juste auréolée de son Magritte d’honneur et bientôt à l’affiche d’un film belge Le cours de la vie de Frédéric Sojcher, l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui a accepté d'embarquer dans Hep Taxi! ce dimanche 26 mars à 22h25 sur La Trois ! Cette nouvelle récompense rejoindra très probablement les six Césars, le Molière et la Victoire de la musique dans la catégorie "Musique du monde" dont l'actrice s'est déjà vue récompensée et qui en font une des comédiennes les plus primées du cinéma français !