Après avoir mené deux fois, Anderlecht partage face à Bucarest pour la première de Veldman

Après la débâcle face au Standard dimanche passée et le renvoi de Felice Mazzu, Anderlecht était attendu ce jeudi en Conférence League. Et pour la première de Robin Veldman sur le banc mauve, Anderlecht a dû se contenter du partage. Pourtant, les Mauves ont mené, deux fois même. Mais des erreurs individuelles sont venues entacher les deux buts encaissés. Ce point du partage ne fait pas les affaires d’Anderlecht qui pourrait être éliminé de la Conference League en cas de victoire de Silkeborg à West Ham.

Bucarest décide de presser en début de première mi-temps. Et Van Crombrugge est alerté une première fois à la 10e. Sur corner, Edjouma met une tête puissante au-dessus du but mauve. Anderlecht réagit dans la foulée via un tir de N’Diaye repoussé par Tarnovanu.

Si Anderlecht prend le contrôle petit à petit du ballon, le FCSB va se procurer la plus grosse occasion de ce début de match. Van Crombrugge doit sortir de sa cage et s’en va tacler vers Olaru. L’intensité monte d’un cran dans la rencontre, mais les occasions ne sont pas légion.

A la 37e, Bucarest se procure une nouvelle possibilité via Popescu. Mais c’est finalement Anderlecht qui va ouvrir le score via Verschaeren. Le joueur inscrit son premier but dans la compétition. Ce but donne un peu d’espace à Anderlecht qui passe tout prêt du 2-0, car la Madjer de Silva aurait mérité mieux. C’est 1-0 à la mi-temps car Van Crombrugge effectue un superbe arrêt en pendant les arrêts de jeu.

Ce sont les Roumains qui prennent possession du ballon pour reprendre. Anderlecht attend et ne presse pas beaucoup. Si c’est Anderlecht qui se procure la première possibilité de cette période via Murillo, Bucarest va venir faire 1-1 via Radunovic qui venait de monter au jeu à la mi-temps.

Ce but fait un peu réagir Anderlecht qui décide de reprendre possession du ballon. Vertonghen, à la 68e, passe tout près de remettre Anderlecht sur les devants, tout comme Amuzu à la 74e.

Et cela va finalement payer. Sur corner à la 75e, Vertonghen redonne l’avance à son équipe. Mais une fois de plus, cette avance ne va pas durer très longtemps. Bucarest va égaliser via Dawa sur une erreur de Van Crombrugge qui lâche le ballon.

Le score ne va plus changer malgré les quelques possibilités, notamment de Duranville. Avec ce point du partage, Anderlecht reste 3e de son groupe et pourrait être éliminé en cas de victoire de Silkeborg à West Ham. A noter aussi l’exclusion de Murillo en fin de match pour un second carton jaune.