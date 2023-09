Après avoir lu cet article, vous serez un expert en Manga

L'univers des mangas est en ébullition alors que l'auteur légendaire Eiichiro Oda prépare la sortie du prochain volume de "One Piece", l'adaptation de la saga vient également de sortir en série live-action. Notre Super Nana Jessica Riga a donc décidé de tout vous dire sur la magie du Manga !

L'engouement pour les mangas ne montre aucun signe de ralentissement. En 2022, l'industrie du manga a généré des chiffres de ventes impressionnants, confirmant ainsi son statut de phénomène mondial. Plus de 600 millions de mangas ont été vendus dans le monde en 2022. En Belgique, un tiers du marché du livre concerne les BD et une BD sur deux est en réalité un manga.

Parmi les titres les plus vendus de l'année figurent des classiques comme "Demon Slayer", "Attack on Titan", et bien sûr, "One Piece". Cette industrie continue de prospérer grâce à sa capacité à toucher un large éventail de publics et à explorer des genres variés.