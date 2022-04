Après avoir fui l'Afghanistan, Abdul Ali est arrivé seul en Belgique à l'âge de 11 ans

"Je suis afghan et je suis seul ." Abdul Ali n’avait que 11 ans lorsqu’il a prononcé ces mots à l’Office des étrangers à son arrivée en Belgique. Il était en danger dans son pays. Durant son long périple de 7 mois, le jeune garçon a été séparé de sa mère. Il a continué son chemin sans savoir si elle était encore en vie.

Abdul Ali est un MENA, un mineur étranger non accompagné. A son arrivée à Bruxelles il y a 6 ans, il est d’abord hébergé dans des centres d’accueil avant de faire la connaissance de Paule-Rita Maltier. "Au début, il venait chez nous un week-end sur deux. Après, on a décidé de passer de famille de parrainage à famille d’accueil", dit-elle. L’aventure dure depuis 3 ans ½. Une vraie complicité s’est installée. "Elle m’a beaucoup aidé, c’est comme une deuxième mère", confie Abdul Ali. Paule-Rita le considère d’ailleurs comme son 3e enfant.

Lorsqu’Abdul Ali apprend que sa mère biologique est toujours en vie, la maman d’accueil l’accompagne sans hésiter dans ses démarches de regroupement familial. Au moment où la maman d’Abdul Ali et ses frères et sœurs obtiennent toutes les autorisations pour venir en Belgique à l’été 2021, les talibans ferment les frontières. Quelques mois plus tard, la famille d’Abul Ali parvient tout de même à atterrir à Zaventem. "C’est merveilleux d’avoir retrouvé ma famille après 6 ans d’absence ", confie le jeune homme de 17 ans.