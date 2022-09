Après avoir fait la première partie de Coldplay, Lous and the Yakuza rencontre un succès fou sur la Grand-Place !

Lous and the Yakuza est une artiste et auteure-compositrice-interprète qui a passé son enfance entre le Congo, la Belgique et le Rwanda.

Elle a étudié la philosophie, le solfège, s’est passionnée pour la poésie et a fini par poursuivre son rêve de faire carrière dans la musique. Cette passion pour la musique l’a poussée à produire 7 EP, dont 52 titres indépendamment.

Lous s’est révélée au grand public après la sortie de son premier single "Dilemme" en septembre 2019. Ses paroles percutantes, sensibles et engagées confirment que le phénomène Lous & The Yakuza est une véritable révélation.

Son style est une combinaison de trap, de R&B et de pop.

En plus de la musique et étant une artiste éclectique, Lous est la muse de la célèbre maison de haute couture Louis Vuitton. Elle a également eu l’occasion de présenter ses peintures dans une galerie d’art lors de l’événement "Colors" à Paris et de concevoir un bâtiment pour un espace de co-working à Bruxelles.