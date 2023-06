Après avoir fait fonctionner la machine à billets, Chelsea ouvre la période des soldes

S’il est toujours possible de signer des longs contrats et si cette modification n’a aucune incidence sur ce qui a été fait auparavant, Chelsea va donc devoir vendre. Avec 611 millions dépensés et seulement 68 millions reçus, la balance de la saison 2022-2023 penchait bien plus du côté des dépenses pour Chelsea. Le but était de permettre au club de revenir sur les devants de la scène foot, mais cela n’a pas réussi.

À force de transférer n’importe qui, le club londonien n’a jamais su retrouver son identité. Pire même, le club termine à une piètre 12e place en Premier League avec seulement 11 petites victoires et à 45 points du champion en titre Manchester City. Bref, une saison à oublier.

Pour 2023-2024, seul Christopher Nkunku a pour le moment rejoint le club pour 60 millions. Un transfert qui était déjà acté la saison passée. Côté départ par contre, les Blues font le grand ménage.

Exit Tiemoué Bakayoko (fin de contrat), N’Golo Kanté (libre à Al-Ittihad), Edouard Mendy (18,5 millions à Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (23 millions à Al-Hilal), Mateo Kovacic (29 millions à Manchester City) et depuis hier Kai Havertz (70 millions à Arsenal). Soit un gain de 141 millions d’euros. Un beau petit pactole qui servira au club. Un montant qui devrait encore gonfler d’ici la fin du mercato avec notamment l’avenir en pointillé d’un certain Romelu Lukaku du côté des Blues.

Est-ce que les ventes seront suffisantes aux yeux de l’UEFA ? Ou l’instance européenne va-t-elle gratter plus loin ? Notamment sur une partie de l’argent des transferts provenant d’Arabie saoudite ou encore sur l’achat de clubs satellites ?

Car le pays possède indirectement une partie des parts du club londonien comme on vous l’expliquait ce mercredi. Et Chelsea a racheté Strasbourg afin d’en faire un énième club satellite. Bref, l’histoire d’amour entre les Blues et l’UEFA est loin d’être terminée. Et l’opération renouveau avec Mauricio Pochettino comme T1 ne fait que commencer.