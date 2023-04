Après avoir été expulsée de leur maison, Shakira réagit aux remarques de Gérard Piqué sur ses fans

Nouveau rebondissement dans la saga Shakira contre Gérard Piqué. La chanteuse a partagé via un post Instagram qu’elle quittait Barcelone. Ville dans laquelle elle a coulé le parfait amour pendant plus de dix ans avec Gérard Piqué, l’ex-footballeur avec qui elle a eu ses deux fils.

Elle annonce qu’elle retourne à Miami en Floride, ville dans laquelle elle possède un manoir d’une valeur de 16 millions d’euros, pour un nouveau départ avec ses enfants.

Dans son post Instagram, elle officialise : “Merci à tous ceux qui ont affronté tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j’ai appris que l’amitié est sans aucun doute plus longue que l’amour”, phrase qui fait référence à sa récente séparation avec Gerard Piqué en juin dernier. “Merci à tous ceux qui m’ont encouragée là-bas, séché mes larmes, m’ont inspirée et m’ont fait grandir. Merci à mon public espagnol qui m’a toujours couverte de son amour et de sa loyauté."