Après avoir collaboré avec Will.I.am, la belgo-colombienne Drea Dury revient avec "Tellem"

Dans le clip, tout comme dans les paroles, on y ressent l’assurance d’une artiste, son image et l’émancipation d’un genre musical longtemps dominé par le masculin (Bad Bunny, J. Balvin). Drea reprend les habitudes et genres attachés au style en les mettant à son goût, à son image. Difficile de ne pas comparer sa musique et ses messages à l’artiste espagnole Rosalía, qui a d’ailleurs récemment collaboré avec Stromae pour le titre "Mon amour".

Non négligeable et preuve de légitimité, son titre "Tellem" a notamment été synchronisé sur le film "Blanquita", récompensé par le prix du Meilleur scenario à la Mostra de Venise en 2022. Le film sortira en salle en 2023.