Après avoir bluffé les équipes de la RTBF, Axel Gaillez présentera la météo en langue des signes ce dimanche 15 octobre

Dans le cadre de l'opération CAP48, l'équipe de "Quel Temps pour la Planète ?" a rencontré Axel Gaillez, un étudiant en master en géographie à l’UCLouvain. Des études rendues possibles grâce aux interprètes du "Centre Comprendre et Parler," une association co-financée par CAP48 qui rend accessible les cours aux étudiants sourds et malentendants. Axel est aussi un véritable passionné de météo depuis sa plus tendre enfance… L'occasion pour nous de lui faire découvrir les coulisses d'un bulletin météo et de lui proposer de tenter l'exercice.

En un mot comme en cent : Axel a bluffé toute notre équipe... À tel point que ce dimanche 15 octobre, c'est lui qui présentera l'intégralité des bulletins météos TV de la RTBF à l'écran. Tout simplement!