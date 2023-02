Après avoir affirmé qu’elle était noire, Clémentine Célarié revient sur ses propos

Ce jeudi 16 février, l’actrice a néanmoins eu l’opportunité d’expliciter sa pensée sur le plateau de "C à vous". "Je suis née en Afrique et donc je suis née avec les deux peaux autour de moi, les peaux blanches et les peaux noires. J’étais portée par les femmes noires africaines, ce sont des femmes qui m’ont élevée aussi avec maman et donc si vous voulez c’est pour ça que j’ai dit que j’étais noire" raconte-t-elle.

Interrogée par Anne-Elizabeth Lemoine, elle a également tenu à préciser que son objectif était justement de combattre le racisme et a déploré que ses paroles aient été mal interprétées avant de présenter ses excuses.