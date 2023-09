Après Amsterdam, Paris ou encore Bruxelles, Namur a sa chanson !

L'invité de Namur Matin sur Vivacité ce mardi était NOLI, alias Tom Coclet, un jeune auteur compositeur namurois, de Liernu. Il a écrit le titre « Namur » spécialement pour les 100 ans des Wallonies. Il a joué en live à l’hommage rendu à François Bovesse. Tom Coclet a 30 ans, il est plongé dans la musique depuis toujours. Il a participé a The Voice il y a deux ans, saison 9. Il est chanteur, guitariste et pianiste. Un second titre va sortir, le single « honnête » dans un style un peu différent avec à nouveau un clip tourné a namur.

Si vous souhaitez suivre l'actualité de Noli, c'est notamment via FACEBOOK