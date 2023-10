Après 8 ans de travaux, l'extérieur du Château de Jehay retrouve son lustre d'antan

Le Château de Jehay est en pleine restauration. Après des années entourée d’échafaudages, la façade de l'édifice retrouve son lustre d'antan.

8 ans pour restaurer l'extérieur

Il aura fallu 8 ans pour pouvoir apercevoir à nouveau les façades du Château de Jehay. Des années de travaux indispensables puisque le château avait bougé. Ce bijou du 16ème siècle était devenu instable. "Le chantier à proprement parler a commencé par la restauration des façades, des toitures, des charpentes, des châssis de fenêtres, les peintures, afin de retrouver la situation que l'on a aujourd'hui" explique Michel Maréchal, directeur général des infrastructures de la Province de Liège.

A l'intérieur, les enduits cachaient l'ensemble des structures

Si l’extérieur est complètement restauré et le château restabilisé, tout l’intérieur reste à faire. Il a fallu tout vider et tout décaper afin de rénover en profondeur, avec parfois de belles surprises: "Les enduits cachaient l'ensemble des structures, et lorsqu'on a décapé, on a vu toutes les structures du château, ce qui nous a permis de redessiner son histoire et de retracer son évolution."

Le chantier prend du temps, car un château d’une telle ampleur nécessite le savoir-faire d’artisans bien spécifiques. Autre difficulté, et pas des moindres, l'accessibilité du site: le château est entouré d'eau. "On a deux ponts qui ne permettent pas de supporter les charges des engins de chantier. On a donc dû créer un moyen d'accès par une piste au sein des douves pour pouvoir mettre l'échafaudage pour accéder aux façades" précise Michel Maréchal.

Bientôt accessible au public

Et depuis que ces échafaudages ont disparu, les visiteurs s’impatientent. Il faut dire que la dernière fois qu’ils ont pu passer les portes du château, c’était il y a 10 ans. "Dans les prochaines semaines, nous allons lancer ce qu'on appelle des visites de chantier" indique Catherine Allard, la responsable du Château de Jehay . "Le public va donc pouvoir découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur, tous les travaux qui ont été faits, les découvertes archéologiques, mais aussi des artisans qui seront à l’œuvre pour la restauration intérieure."

A terme, il y aura des visites, des expositions et des pièces de vie reconstituées, le tout dans un site remis à neuf, qui attirait déjà près de 30.000 visiteurs par an.

Regardez ci-dessus notre vidéo.