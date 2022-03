Après 72 ans de règne, Télérama remplace Ulysse par Pénélope

"72 ans, c’est l’âge de la retraite ! On est à une époque où la place des femmes est affirmée, et qu’un tel emblème devienne féminin, ça nous plaisait", explique à l’AFP la présidente de Télérama, Catherine Sueur.

Pour sauter le pas, l’hebdomadaire a "tout de suite pensé" à Pénélope Bagieu, créatrice de BD à succès qui affiche son engagement féministe.

Lecteurs (et lectrices !) de Télérama se retrouveront toutefois en terrain connu : Pénélope et son design simple ont un air de famille avec Ulysse, dont la célèbre mèche est remplacée par une frange et un chignon.

"Il fallait une continuité et un personnage expressif", souligne Mme Sueur. "Peu de gens savent qu’il s’appelle Ulysse, le plus souvent on dit simplement 'Le petit bonhomme de Télérama'!"

Ce personnage est en effet une institution. Créé par le dessinateur Omer Boucquey, il commence sa carrière en 1950 dans les pages de Radio-Cinéma, l’ancêtre de Télérama.

Depuis, il a changé de tête plusieurs fois.

En 2011, une version très stylisée et minimaliste avait provoqué la grogne du public. Elle avait été rapidement remplacée par la dernière en date, signée par un autre grand nom de la BD, Riad Sattouf.