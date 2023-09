Après 7 ans chez Quick-Step, "El Tractor" Tim Declercq labourera pour Lidl-Trek en 2024

Il est depuis de nombreuses années l'un des équipiers les plus en vue du peloton : le Belge Tim Declercq, 34 ans, va quitter la formation Soudal Quick-Step après avoir passé 7 saisons au sein du Wolfpack.

"El Tractor" (il a reçu ce surnom en raison des longs relais qu'il assure fréquemment en tête de peloton sur les plus grandes courses du calendrier international et de son physique de déménageur) portera dès 2024 les couleurs de la formation américaine Lidl-Trek, où il se mettra au service de Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Mattias Skjelmose ou encore Thibau Nys.

Souvent présent sur les Flandriennes, Tim Declercq mettra donc son expérience et son sens de la course au service d'une équipe qui a de grandes ambitions pour les années à venir. Le natif de Louvain ne compte pas la moindre victoire chez les professionnels, ses meilleurs résultats sont une 2e place sur la Classic Brugge-De Panne 2020 et une 5e place sur le Circuit Het Nieuwsblad, toujours en 2020.

En 2023, la formation Lidl-Trek (qui s'appelait encore Trek-Segafredo en début de saison) n'a pas remporté le moindre succès sur le sol belge. Mads Pedersen a terminé 3e du Tour des Flandres, alors que Mattias Skjelmose s'est classé 2e de la Flèche Wallonne au sommet du Mur de Huy.